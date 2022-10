Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cei dragi, iar iubita lui i-a facut un cadou cu totul special. Cei doi s-au pozat intr-o ipostaza provocatoare și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

- Lino Golden are doar 23 de ani, dar pare neclintit in dorința de a-și duce iubita, Alexandra, la altar. Deși sunt impreuna de doar cinci luni, artistul este convins ca ea este aleasa. Cum arata roșcata pe care vrea „sa o ia de nevasta”.

- Anghel Iordanescu prins pe picior greșit. Se pare ca fostul tehnician al naționalei de fotbal se grabea destul de tare. Acesta nu a mai ținut cont de regulile de circulație și a trecut pe culoarea roșie a semaforului. PAPARAZZI SpyNews.ro l-au surprins pe fostul selecționer in ipostaze ce ar putea fi…

- FCSB se lupta și in acest sezon pentru titlul din Liga 1. Gigi Becali iși pune toata baza in fotbaliștii sai pentru a deveni campioni, dupa 7 ani in care s-au clasat pe locul 2. Dar oare ce fac fotbaliștii sai in timpul liber? PAPARAZZI SpyNews au fost pe urmele lor și au aflat.

- Zanni și Paula Chirila, dar și alți concurenți s-au duelat aseara, 31 august, in emisiunea „Splash! Vedete la apa”, difuzata pe Antena 1. Cantarețul și actrița au avut mici neințelegeri in timpul antrenamentelor, Iulia Albu, care e jurat, le-a remarcat și a rabufnit. Dupa saritura in bazinul olimpic…

- Mihai Zmarandescu este un romantic incurabil atunci cand vine vorba de iubita sa. Acesta incearca sa se obișnuiasca cu viața de familie pe care o va avea in scurt timp, așa ca a mers cu iubita lui, Alexandra, sa indeplineasca sarcinile casnice. Cum au fost surprinși cei doi, cand credeau ca nu sunt…

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini exclusive cu Honorius Prigoana și partenera lui de viața, dupa ce au devenit parinți. Stați sa vedeți ce tatic grijuliu este fiul cel mare al lui Silviu Prigoana! Diana, soția lui Honorius Prigoana, a intenționat sa mearga…

- Nicolae Cristescu este unul dintre milionarii romanii discreți in ceea ce privește viața personala. Cu toate acestea, paparazzii SpyNews.ro au reușit sa-l surprinda in compania iubitei lui, fiind una dintre puținele ocazii in care a fost vazut intr-o astfel de ipostaza.