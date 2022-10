„Linia de fortificații Wagner” de la Lugansk, noua senzație pe rețelele sociale Linia de aparare, cunoscuta sub numele de „linia de fortificații Wagner”, construita de ruși la Lugansk, are rolul de a stopa avansul tancurilor sau al blindatelor. Numai ca, la cum arata și cum a fost construita, pare din cu totul alta epoca. In mare, este vorba despre „arici de beton” și șanțuri antitanc, așa cum reiese din imaginile aparute pe rețelele sociale, care ar trebui sa opreasca tancurile sau blindatele inamicilor. Ca pe vremea celui de-al doilea razboi mondial și in perioada sovietica, comenteaza multa lume pe rețelele sociale, potrivit Digi24.ro. „Pe bune? Asta e șanț antitanc? N-am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

