Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat legile, adoptate anterior de parlament, privind prelungirea legii marțiale (starii de razboi) și a mobilizarii generale cu 90 de zile – pina la 15 noiembrie. Despre aceasta a informat deputatul Radei Yaroslav Jelezneak. "Președintele a semnat legile…

- Mykola, un fermier de 63 de ani din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat marti pentru Reuters ca a trebuit sa-si pastreze recoltele intr-un loc de depozitare deteriorat de rachete, deoarece nu isi permite sa cheltuie bani pentru a-l repara, pentru ca ulterior sa fdie lovit de o alta racheta. Si totusi,…

- Un grup de drone rusesti se indreapta spe portul ucrainean Izmail, in apropiere de Romania (Ucraina), informeaza Rador.Forțele aeriene ucrainene au declarat miercuri ca un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat in gurile fluviului Dunarea și s-a indreptat spre portul fluvial Izmail, in apropiere…

- Un atac cu drone explozive rusesti ar fi lovit noaptea trecuta infrastructura portuara din portul Izmir din Ucraina. Flacari uriase au putut fi observate chiar din municipiul Tulcea, de pe malul celalalt al fluviului Dunarea. Localnicii au crezut initial ca ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la…

- Neințelegeri la nivel european in privința restricțiilor pentru importurile de cereale din Ucraina. 5 țari, intre care și Romania, vor prelungirea acestor masuri, insa Franța și Germania se opun.

- Cotatiile futures la grau la Bursa de la Chicago au urcat marti la cea mai ridicata valoare din ultimele cinci luni, dupa ce bombardarea porturilor si infrastructurilor pentru cereale din Ucraina a dat nastere la ingrijorari cu privire la livrarile si securitatea alimentara mondiala pe termen lung.

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…

- La cateva saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ministrul britanic al transporturilor de atunci, Grant Shapps, a folosit TikTok pentru a prezenta un superiaht albastru, Phi, deținut de un om de afaceri rus, pe care guvernul tocmai il confiscase intr-un doc din Londra. A fost un fel de publicitate…