Limitarea numerarului, primele efecte: Urmează creșteri de comisioane la bănci Limitarea numerarului produce deja primele efecte. Mai multe banci au transmis clienților ca urmeaza sa opereze creșteri ale comisioanelor pentru operațiunile de retragere de numerar sau depunere de numerar la ghișee, plați inter și intra-bancare. ”Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate pentru operațiunile de depunere de numerar la ghișee […] The post Limitarea numerarului, primele efecte: Urmeaza creșteri de comisioane la banci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

