Liliana Ionescu: Totul despre yoga pentru copii Yoga intra in viețile copiilor cu zambetul pe buze, in joaca. Nici vorba de execuția perfecta, ci de distracție, starea naturala a copilariei, stare pe care noi, adulții, am pierdut-o printre randurile aglomerate ale vieții. Joaca este esențiala in dezvoltarea copiilor, pentru ca stimuleaza creierul sa realizeze conexiunile intre celulele nervoase, iar asta ajuta la dezvoltarea abilitaților motorii brute (mersul pe jos, alergare, sarituri etc.) și a abilitaților motorii fine (scris, lucru de mana, folosirea micilor unelte). Copiii noștri sunt mult mai ocupați decat suntem noi. Se trezesc dis-de-dimineața… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

