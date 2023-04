Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Ianțu pare ca a ramas agațat in lumea copiilor. In urma cu 20 de ani era prezentatorul savurosului show ”Copii spun lucruri traznite”, iar astazi, la 52 de ani, Ianțu readuce același format pe sticla. ”Copiii spun” va rula la TVR1, in fiecare sambata. Candva una dintre cele mai populare emisiuni…

- Raluca Guslicov, actrița ce a jucat pe vremuri cu marele Puiu Calinescu in ”La un restaurant de lux”, și-a deschis….propriul restaurant. Localul tradițional se afla in cartierul bucureștean, Crangași, și unde actrița din ”Trasniții” (cel mai lung sitcom din lume, record atestat de ”Guinness Book”) nu…

- Parteneriat de bussines important intre doua vedete. Daca pana acum Dan Negru ii era consultat in investiții lui Dorian Popa, ei bine, cei doi au batut palma pentru un proiect de construcții locuințe. Mai precis, Dorian Popa va construi pe un teren (3000 mp, in zona Corbeanca), ce aparține lui Dan Negru,…

- In aproape 30 de ani de televiziune, Dan Negru nu a facut niciodata asta! Chiar și cand nu a dus-o chiar bine cu banii, popularul prezentator a refuzat oferte de apariții in campanii publicitate, in special pentru promovarea jocurilor de noroc, din care putea caștiga o avere. Negru (51 de ani) spune…

- O zodie se va bucura de o marire de salariu la locul de munca la inceputul lunii viitoare. Se pare ca munca va este rasplatita, iar șeful a decis ca este nevoie de bani in plus pentru tot efortul depus.

- Veștile bune se țin lanț de o zodie din Horoscop. Daca anul trecut au avut parte doar de momente fericite pe toate sectoarele vieții, iata ca și anul acesta se anunța unul special, plin de surprize pentru ei. Astfel, cațiva nativi vor da un tun financiar in luna martie. Ei au noroc la jocuri de noroc…

- Ce salariu are un angajat la Kaufland in 2023, este intrebarea multor romani care sunt in cautarea unui loc de munca, mai ales ca nemții de la Kaufland au anunțat ca fac angajari pentru magazinele din țara noastra. Se cauta personal in șase orașe, pentru diverse posturi vacante. Kaufland face angajari.…

- Adela Popescu se afla zilele acestea șa Șușani, impreuna cu cei trei copii. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini alaturi de care a scris un mesaj, in care precizeaza cat este de imporant ca cei mici sa petreaca timp la țara la bunici. „Decizie. Cat sunt inca mici, copiii( noștri) trebuie…