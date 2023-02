Stiri pe aceeasi tema

Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la partida AC Milan – Tottenham, care se va disputa, marti, de la ora 22.00, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie news.ro.

Vicecampioana CSM Bucuresti a incheiat grupa A din Liga Campionilor pe locul 2, iar campioana Rapid este pe locul 4 in grupa B. Rezultatele de duminica, in ultima etapa a grupelor, au stabilit programul meciurilor din optimile de finala.

AC Milan, campioana en titre a Italiei, a pus capat unei serii de sapte meciuri fara victorie in toate competitiile, impunandu-se la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Torino FC, vineri seara, in prologul etapei a 22-a din Serie A, informeaza Agerpres.

Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Torino, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.

CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de FC Porto, cu scorul de 32-23 (14-13), miercuri seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, informeaza Agerpres.

Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, de echipa Sassuolo, in etapa a XX-a din campionatul Italiei, potrivit news.ro.

Campioana la volei feminin Volei Alba Blaj a obtinut marti, in deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu formatia Prometey Dnipro, in etapa a III-a, informeaza News.ro.

Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti si-a luat revansa, pe teren propriu, in fata formatiei ungare Gyor ETO, duminica, scor 30-27 (15-16), in etapa a VIII-a din grupa B a Ligii Campionilor, noteaza news.ro.