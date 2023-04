Echipa engleza Manchester City a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Bayern Munchen, in prima mansa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al zilei, echipa italiana Inter Milano s-a impus, in deplasare, cu formatia portugheza Benfica Lisabona, scor 2-0, informeaza news.ro.

Pe City of Manchester Stadium, Rodri a inscris primul gol al partidei, in minutul 27, cu un sut senzational la vinclu. In minutul 70, bavarezul Upamecano a gresit, iar norvegianul Erling Haaland a pasat decisiv pentru Bernardo Silva, care a majorat scorul. In minutul 76 a inscris…