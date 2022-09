Liga Campionilor: Maccabi Haifa vs PSG - Miza pe Neymar

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - RB Leipzig, partida din etapa a 2-a a Grupei F din UEFA Champions League, este programata, miercuri, 14 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Bayern Munchen - FC Barcelona, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei C din UEFA Champions League, se joaca, marti, 13 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Liverpool si Ajax Amsterdam se intalnesc, marti, 13 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din etapa a 2-a a Grupei A din UEFA Champions League, transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- FC Barcelona si Viktoria Plzen se intalnesc, miercuri, 7 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din prima etapa a Grupei C din UEFA Champions League, in direct la Digi Sport 3, Prima Sport 3 si Orange Sport 3.

- Inter Milano - Bayern Munchen, meci contand pentru prima etapa a Grupei C din UEFA Champions League, se joaca, miercuri, 7 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Celtic Glasgow si Real Madrid se intalnesc, marti, 6 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din prima etapa a Grupei F din UEFA Champions League, in direct la Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Lionel Messi (35 de ani) are 10 goluri influențate in acest start de sezon la PSG: 4 reușite și 6 assisturi in 7 meciuri. E cel care le ofera pase decisive golgheterilor Neymar (30 de ani) și Kylian Mbappe (23 de ani). Marți, PSG debuteaza in actuala ediție de Champions League: cu Juventus, pe Parc…

- Maccabi Haifa si Steaua Rosie Belgrad se intalnesc, miercuri, 17 august, in prima mansa a play-off-ului UEFA Champions League, meci care va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.