Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana prin castigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sambata, in finala cu Inter Milano, care are loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul (22:00), anunța Agerpres.City, care a cucerit Cupa Cupelor in 1970, a devenit un club european de top…

- Josep Guardiola, antrenorul echipei engleze Manchester City, crede ca in meciurile foarte importante, asa cum sunt finalele, exista momente cand nu se mai aplica nicio tactica si singurul lucru care produce efecte este doar dorinta jucatorilor de a castiga.Guardiola stie ca Inter Milano nu este o…

- Marea confruntare dintre Manchester City și Inter Milano din finala Champions League, de sambata, 10 iunie 2023, aduce in prim plan, pe langa duelul mult așteptat al celor doua echipe, și multa distracție pentru iubitorii fotbalului și ai sportului in general. Betano s-a pregatit cum se cuvine pentru…

- Jack Grealish a stabilit un record in Manchester City – Real Madrid 4-0. Mijlocasul englez a creat 35 de ocazii de gol in acest sezon de Liga Campionilor, cele mai multe realizate de un britanic din 2003-2004 incoace. Jack Grealish a jucat in 12 meciuri pentru City in acest sezon de Liga Campionilor.…

- S-au decis finalistele sezonului 2022/2023 din Liga Campionilor. Ultimul act din acest sezon va avea loc la Istanbul, acolo unde Inter Milano și Manchester City vor lupta pentru a pune mana pe marele trofeu.

- Echipa engleza Manchester City a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Bayern Munchen, in prima mansa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al zilei, echipa italiana Inter Milano s-a impus, in deplasare, cu formatia portugheza Benfica Lisabona, scor 2-0,…

- Principala competiție din fotbalul european programeaza, marți seara, de la 22:00, primele doua partide din faza sferturilor de finala. Manchester City – Bayern Munchen poate fi privita ca ”finala” din sferturi, in timp ce Benfica a aratat pana acum ca este capabila de rezultate dintre cele mai surprinzatoare.…

- Inter Milano a pierdut cu 0-1 in fata Fiorentinei, intr-o lupta pentru Liga Campionilor inca deschisa in Serie A, sambata pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 28-a din Serie A, informeaza AFP.Giacomo Bonaventura a adus victoria Fiorentinei (min.53) si care a pecetluit a treia infrangere consecutiva…