Liga Campionilor: Dinamo Kiev vs. Sturm Graz. Aniversarea lui Lucescu

- Austriecii de la Sturm Graz sunt fericiți ca joaca impotriva ucrainenilor. „Dinamo Kiev nu e mai slaba decat Fenerbahce, chiar deloc, dar am scapat de atmosfera teribila de la Istanbul. Nu știu cum ar fi reacționat baieții acolo”, a declarat directorul sportiv al lui Sturm. Maine, de la ora 21:00,…

- Mircea Lucescu e acum pe locul 3 in topul antrenorilor cu cele mai multe meciuri in cupele europene (243). Mai are insa minimum 10 asigurate. Și va urca pe poziția secunda, dupa Alex Ferguson. Miercuri, Dinamo Kiev joaca in prima manșa a turului 3 preliminar de Champions League, cu Sturm Graz. „Acasa”,…

- UEFA a deschis o ancheta dupa ce fani ai lui Fenerbahce au scandat numele presedintelui rus Vladimir Putin in timpul meciului cu Dinamo Kiev, incheiat cu victoria cu 2-1 dupa prelungiri a echipei antrenate de Mircea Lucescu, miercuri, la Istanbul, in mansa a doua a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei reusite in fata formatiei Fenerbahce cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, miercuri seara, la Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (76 de ani), disputa astazi prima manșa a turului II preliminar din Liga Campionilor, impotriva lui Fenerbahce. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro de la ora 21:00. ...

- Dinamo Kiev si Fenerbahce Istanbul se intalnesc, miercuri, 20 iulie, de la ora 21:00, in derby-ul acestei faze a competitiei. Din cauza razboiului din Ucraina, confruntarea din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa la Lodz, in Polonia. Returul are loc miercurea…

- Clubul turc de fotbal Fenerbahce s-a pronunțat pentru organizarea in Moldova a meciului de calificare in Liga Campionilor impotriva Dinamo Kiev. Dinamo Kiev va juca in runda a doua a calificarilor Ligii Campionilor cu Fenerbahce. Primul meci al echipei ar trebui sa aiba loc pe stadionul de acasa din…

- Dinamo Kiev va evolua in preliminariile Ligii Campionilor, pe ruta non-campioanelor dupa ce Liga Profesionista din Ucraina a decis sa incheie definitiv sezonul 2021/2022, din cauza invaziei declanșate de Rusia la finalul lunii februarie. Aflata pe locul 2 la momentul deciziei Federației, in spatele…