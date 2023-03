Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Batalia de la Bahmut devine precum cea de la Stalingrad: „fara importanța”. „ Ambele parți se comporta ciudat acolo. Au suferit pierderi grele. Au consumat multa muniție“ at Info real.

- Clubul de fotbal Racing d'Abidjan a anunțat ca fundasul echipei ivoriene, Moustapha Sylla, a decedat duminica, 5 martie, dupa ce i s-a facut rau pe teren in plina desfasurare a meciului in care juca, transmite digisport.ro.

- O tentativa de spargere a avut loc, marti seara, la locuinta fotbalistului echipei Olympique Lyon, Moussa Dembele, in timpul meciului cu Grenoble, din Cupa Frantei, relateaza Le Progres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Adrian Mutu (44 de ani) l-a certat pe Alexandru Ionița II (28 de ani), din cauza unei decizii neinspirate luate in debutul reprizei secunde a meciului CS Mioveni și Rapid. Rapid s-a apropiat cu greutate de poarta lui CS Mioveni in prima repriza. Imediat dupa reluare, giuleștenii au avut o șansa nesperata…

- Un clujean a fost injunghiat de 7 ori intr-un bar din Manaștur, in timpul unui meci de fotbal. ”La data de 27.01.2023, in jurul orei 21.00, pe terasa unui local bar din Cluj-Napoca, cartierul Manaștur, Aleea Moldoveanu, pe fondul unui conflict spontan nascut in timpul vizionarii unui meci de fotbal,…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 22-a: FC Universitatea Cluj – FC Voluntari 2 – 1, Lorand Fulop (U Cluj) FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3 – 0, Marko…

- Damar Hamlin a fost externat, luni, la o saptamana dupa ce jucatorul echipei Buffalo Bills a suferit un stop cardiac si a trebuit sa fie resuscitat pe teren in timpul unui meci din liga profesionista de fotbal american (NFL), relateaza CNN. Dr. William A. Knight a spus ca a mers cu Hamlin la aeroport,…

- Jucatorul echipei Buffalo Bills, Damar Hamlin, respira singur si poate vorbi, dupa ce i s-a scos tubul respirator, a anuntat agentul sportivului, potrivit AP. Hamlin chiar a vorbit cu colegii sai de echipa prin apel video. El mai mult a gesticulat, insa la final le-aa spus: "Va iubesc, baieti". Antrenorul…