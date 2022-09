LIGA 3 | Nimic de pierdut

Stiri pe aceeasi tema

- INCEPE… Supercupa județului, Rapid Brodoc – CSM Vaslui, deschide noul sezon fotbalistic județean. Duelul dintre campioana Ligii 4 și caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei se va disputa miercuri, 7 septembrie, de la ora 17:00, locul de desfașurare urmand a fi decis intre Vaslui și Banca. Ediția…

- OPINIE… Rapid Brodoc a pierdut meciul de debut in Liga a 3-a, 0-2 cu Foresta Suceava. Team-managerul „alb-vișiniilor”, Florin Roiu, este de parere ca echipa putea obține mai mult din meciul cu Suceava. La jocul cu Foresta, Florin Roiu spune ca a vazut o echipa care are potențial, dar și un nivel mic…

- INFRANGERE… Rapid Brodoc a pierdut meciul de debut in Liga 3, scor 0-2 (0-1), pe teren propriu, cu Foresta Suceava. „Alb-vișinii” au lasat impresia ca puteau scoate mai mult, golurile sucevenilor fiind marcate pe fondul unor greșeli in defensiva Brodocului. Meciul dintre Rapid Brodoc și Foresta Suceava,…

- START… Rapid Brodoc se pregatește sa debuteze in noul sezon al Ligii 3, nivel la care se afla pentru prima data in istorie. Meciul de debut se va desfașura pe stadionul “Municipal” din Vaslui, sambata, de la ora 18:00, impotriva unei formații cu pretenții la promovarea in Liga 2, Foresta Suceava. Iata…

- INCREZATORI… CSM Vaslui cauta duminica, de la ora 15:55, la Vaslui, startul perfect de campionat printr-un rezultat pozitiv in fața celor de la Steaua București. Capitanul echipei de handbal a CSM Vaslui, Silvian Amihaesi, a prefațat partida din prima etapa a noii stagiuni. Centrul Silvian Amihaesi…

- S-A DECIS… Cu trei saptamani inaintea startului ediției 2022-2023 a Ligii 3, Rapid Brodoc și-a conturat in mare parte lotul. “Alb-vișinii” s-au desparțit in aceasta vara de mai mulți jucatori, iar in locul au venit jucatori cu experiența la nivelul Ligii 3, in mare parte de la Hușana Huși. Rapid Brodoc…

- PROBLEME… Cu o luna și trei saptamani inaintea inceperii Ligii 3 la fotbal, ACS Hușana Huși și nou-promova Rapid Brodoc sunt in urma in ceea ce privește planul de pregatire, lotul de jucatori și staff-ul tehnic. Starea de incertitudine de la Huși este amplificata de lipsa unei decizii a Consiliului…

- Campioana județului Bacau va intalni campioana Vasluiului intr-o dubla manșa. Turul e programat pe 18 iunie, de la ora 18.00, la Onești, returul urmand sa aiba loc pe terenul vasluienilor, pe 25 iunie, de la 17.30 La primul sa participare in campionatul de seniori al Ligii a IV-a, AS Sportul Onești…