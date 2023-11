Stiri pe aceeasi tema

- In Baia Mare fotbalul a murit, iar echipa locala a ajuns de rasul Ligii 3. E cea mai slaba dintre echipe, dovada ultimul loc din Seria 10 ocupat in acest moment. Primaria Baia Mare nu mai spune nimic de echipa, daca s-au platit din datorii sau nu, nici din conducerea clubului nu zice nimeni nimic, insa…

- Minaur a ajuns ciuca batailor in actuala ediție de Liga 3. Azi, 6 octombrie, a bifat o noua infrangere, in fața liderului Seriei a 10-a, SCM Zalau. Un joc din cadrul etapei a 7-a din Liga 3, Seria 10. CS Minaur Baia Mare a ajuns ultima in clasament și la orizont se arata Liga 4. Etapa 7 Lotus Baile…

- CS Minaur are probleme in Liga 3, iar la cum joaca in acest moment ar putea chiar retrograda. Victoriile sunt puține, prin urmare și punctele sunt puține. In 19 septembrie Minaur pierdea la scor disputa cu CSM Olimpia Satu Mare, iar acum minauriștii au bifat o noua infrangere in fața echipei Victoria…

- Sambata, 23 septembrie, de la ora 17.00, stadionul Victoria din Carei va fi gazda partidei dintre Victoria din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 5-a din Liga 3, seria 10. Etapa 5 CS Lotus Baile Felix – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (vineri, 22 septembrie, 17.00) Minerul Ocna Dej…

- Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare va gazdui azi, 15 septembrie, partida dintre CS Minaur și CS Lotus Baile Felix, un joc din cadrul etapei cu numarul 4 din Liga 3 la fotbal. Intrarea spectatorilor la meci va fi libera, conform anunțului celor de la Minaur. Arbitrii partidei vor fi Sorin Florin…

- Au venit și primele puncte pentru CS Minaur Baia Mare in actuala ediție de campionat. Un categoric 3-0 cu Olimpia Satu Mare, pe stadionul „Viorel Mateianu” din municipiu, la finalul unui meci in care baimarenii au controlat partida de la un capat la altul. Primele 2 goluri s-au marcat in prima repriza,…

- Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare a gazduit azi, 25 august, partida dintre echipa locala CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației, primul joc din actuala ediție de campionat pentru cele doua echipe. La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, minauriștii erau conduși pe tabela de…

- Mai sunt doar 15 zile pana la startul noului sezon al Ligii 3 la fotbal. Minaur Baia Mare face parte din Seria 10, alaturi de o alta echipa din Maramureș și anume CSM Sighetu Marmației. Alaturi de echipa din Baia Mare și cea din Sighet se mai afla Club Sportiv Lotus Baile Felix, ACS Crisul Santandrei,…