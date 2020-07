Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Alberto Cobrea a semnat prelungirea contractului cu echipa din Valea Domanului! La semnarea contracului, acesta a spus: „Motivul pentru care am ales sa continui la CSM Reșita este faptul ca oamenii din club au dat dovada de seriozitate și caracter in scurta perioada in care am fost aici la…

- REȘIȚA – CSM Reșița s-a reunit miercuri, 1 iulie, la stadionul din Valea Domanului, dar jucatorii lui Alex Pelici nu s-au antrenat. Aceștia au facut testele pentru coronavirus, iar daca totul va fi in regula, de joi fotbaliștii se vor apuca de treaba. Avand in vedere faptul ca se fac lucrari la suprafața…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea suferita in fata formatiei FCSB, scor 0-3, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, afirmand ca se simte "ultimul om" si ca este tentant sa renunte la cariera de fotbalist. "Ultimul om ma simt in…

- REȘIȚA – Cel mai recent transfer realizat de rosso-neri este cel al lui Vlad Chera. Acesta a fost apreciat de Alexandru Pelici la Ripensia și iata astfel ca jucatorul care a inceput fotbalul la Reșița va colabora din nou cu antrenorul timișorean chiar in Valea Domanului! Chera evolueaza pe postul de…

- Locul 3 in ediția actuala, CSM Targoviște a transferat-o pe Heidy Casanova, una dintre cele mai talentate jucatoare din lume pe postul de ”fals”. Și nu e singura vedeta care vine la echipa dambovițeana CSM Targoviște se inscrie in lupta la titlu pentru sezonul viitor. Echipa dambovițeana a reușit patru…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, marti, ca Dinamo a cesionat o parte din drepturile de televizare pentru sezonul viitor catre o firma, ceea ce ar putea insemna un progres in negocierile pentru vanzarea clubului, potrivit news.ro."Este vorba despre acea cesiune despre care…

- CSM Reșița iși pregatește terenul pentru sezonul urmator așa ca deja ia masuri pentru a-și construi lot capabil sa lupte pentru promovare. Echipa lui Dorinel Munteanu l-a convins pe Laurențiu Buș sa cotinue și in sezonul urmator in Valea Domanului. Fotbalistul a semnat azi prelungirea contractului.…