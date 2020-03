Stiri pe aceeasi tema

- FC Petrolul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), formatia Csikszereda, in etapa a XXIV-a a Ligii a II-a. Partida s-a desfasurat cu spectatori, fiind prezenti inclusiv fani prahoveni, insa numarul lor nu a depasit 1.000, anunța news.ro.Casiadi a deschis scorul in minutul…

- Turris-Oltul Turnu Magurele a invins, sambata, in depaalsare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Farul Cosntanta, in etapa a XXIV-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.A marcat Ispas, in minutul 51. Citeste si: Beuran ramane BLOCAT in casa inca 30 de zile - Tribunalul prelungeste masura…

- FC Farul a anuntat ca, la meciul pe care "marinariildquo; il vor sustine sambata, 7 martie, pe teren propriu, cu Turris Oltul Turnu Magurele, doamnele si domnisoarele vor avea intrare libera, acesta fiind cadoul clubului de pe litoral pentru ziua de 8 Martie.Partida conteaza pentru etapa a 24 a a Ligii…

- Formatia petrolista nu poate sa nu se gandeasca la ce va urma si in campionat, unde, duminica, are parte de un duel foarte important in lupta pentru promovare, deplasarea de la Miercurea Ciuc. Astfel, prin prisma rezultatelor din primele doua jocuri oficiale ale returului (unde Petrolul a luat 4 puncte,…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a:Dunarea Calarasi - FK Csikszereda 2-1 UTA Arad - Ripensia Timisoara 3-0 Viitorul Pandurii Targu Jiu - Pandurii Targu Jiu 4-0Turris Oltul Turnu Magurele - Concordia Chiajna 2-1Meciul Petrolul…

- Program ofertant: UTA - Ripensia, Petrolul - Farul, ASU Poli - Rapid și FC Arges - Mioveni sunt meciurile rundeiProgram etapa a 23-a:Sambata, 29 februarie, ora 11:00Dunarea Calarasi - FK Csikszereda UTA Arad - Ripensia Timisoara - DigiSport 1, LookSport,TelekomSport 1 Viitorul Pandurii Targu Jiu…

- Rapid Bucuresti a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, la Voluntari, cu Turris-Oltul Turnu Magurele, in etapa a XXII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Gazdele au evoluat in inferioritate numerica din minutul 45+2, dupa ce capitanul Ionut Voicu a primit…

- Petrolul pregatește intens meciul de sambata, cu Dunarea Calarași, antrenorul Costel Enache preferand disputarea unui ultim joc amical chiar in saptamana startului, echipa de Liga a III-a, Metalul Buzau, fiind sparing-partenerul perfect. Galben-albaștrii s-au impus cu 3-0, pe lista marcatorilor facandu-și…