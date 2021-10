Liga 2 | CSA Steaua – Astra 1-1. Giurgiuvenii au marcat direct din corner (Video) CSA Steaua și Astra Giurgiu au terminat la egalitate, scor 1-1, intr-un meci din cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a, disputat sambata, pe arena din Ghencea. Gazdele au deschis scorul in minutul 40. Dumitrașcu a vrut sa degajeze, dar a șutat intr-un adversar, mingea a ricoșat pana la Chipirliu, iar acesta a marcat pentru 1-0. Oaspeții au restabilit egalitatea in minutul 50. Zaharia a marcat direct din corner! CSA Steaua ocupa locul 5, cu 21 de puncte, iar Astra Giurgiu e pe ultimul loc, cu -1 punct, ca urmare a depunctarii de la inceputul sezonului. Au evoluat echipele: CSA Steaua: M. Enache –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Australia si-a continuat parcursul fara greseala in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2022, invingand cu 3-1 reprezentativa Omanului si realizand astfel un record mondial de 11 victorii consecutive in meciurile de calificare. Jucatorii de la antipozi s-au impus prin golurile lui Awer Mabil (9),…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost invinsa de Bayern cu 5-0, la Munchen. Nici Barcelona nu a avut o prestație mai buna. Catalanii au fost invinși la scor de neprezentare de Benfica, la Lisabona. Rezultatele de miercuri: Grupa EBayern Munchen – Dinamo Kiev 5-0Au marcat:…

- PAOK Salonic a câștigat, miercuri, al doilea meci consecutiv în campionatul Greciei, 2-1, în fața lui Panetolikos. Alexandru Mitrița a marcat al doilea gol al sau pentru echipa antrenata de Razvan Lucescu. Mitrița a deschis scorul în minutul 31 pentru PAOK, dupa o lovitura…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma, care a surclasat-o pe Pordenone Calcio cu scorul de 4-0, duminica seara, in deplasare, intr-o partida jucat in etapa a treia a ligii secunde italiene de fotbal (Serie B), potrivit Agerpres. Man, intrat la pauza, a inchis tabela, in min.…

- Universitatea II Craiova a remizat astazi, scor 1-1, pe „Extensiv“, in amicalul sustinut cu Sporting Rosiori. Golul alb-albastrilor a fost marcat de Atanas Trica, in prima repriza. Antrenorul „satelitului“, Alexandru Stoica, a inceput meciul cu urmatorul 11: Banuta – Olteanu, Netoiu, Hrelea, Benga –…

- FC Arges a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a V-a a campionatului national Liga I. Gazdele au marcat un gol in repriza a doua, la scorul de 0-1, anulat pentru ofsaid. Au marcat: Cr. Dumitru '36, Turda '62. 0-1,…

- Nou-promovata Steaua a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Csikszereda, in ultima partida a etapei I a Ligii a II-a. La primul meci oficial disputat pe noul stadion din Ghencea au fost prezenți 3726 de spectatori. Lovitura de start i-a aparținut spadasinei Anamaria Popescu. …

- CSA Steaua - Csikszereda este meciul care incheie prima etapa a sezonului 2021/2022 din Liga 1, astazi, de la ora 20:30. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Rezultatele primei etape din Liga 2 Steaua - Csikszereda, liveTEXT…