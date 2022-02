Stiri pe aceeasi tema

- ​Al Sharjah, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, s-a impus sâmbata, pe teren propriu, în fața liderului Al Ain, scor 2-0. Meciul a avut loc în etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golurile au fost marcate de Caio '11 si Luazinho '18.Tot sâmbata,…

- Victorie extrem de importanta obtinuta de FCV Farul: 2-0 (1-0) cu Rapid Bucuresti, o formatie care nu pierduse niciodata in deplasare in acest sezon, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a 18-a a Ligii I la fotbal. Un succes si in memoria…

- Concordia Chiajna a obțimit doar o remiza, joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dunarea Calarasi, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii 2.Dunarea Calarasi ocupa locul 18 în clasament (4 puncte), în timp ce Concordia se afla pe 4 (31 puncte).Tot joi, FC Buzau a învins…

- Starul LeBron James, revenit dupa o etapa de suspendare, a condus-o pe Los Angeles Lakers la victorie in meciul de pe terenul formatiei Indiana Pacers, castigat de californieni cu 124-116, dupa prelungiri, miercuri, in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), conform agerpres. ''King''…

- Universitatea Cluj a ob​ținut o victorie importanta pe terenul echipei Steaua București, marți, scor 1-0, în ultimul meci din etapa a XIV-a a Ligii a II-a.Unicul gol al meciului a fost marcat de Hofman, în minutul 72.În urma acestui succes, Universitatea Cluj a acumulat…

- CS Mioveni a trecut luni seara, pe teren propriu, de Gaz Metan Mediaș, in runda cu numarul 16 a Ligii I, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost semnat de Bogdan Rusu, din penalty, galben-verzii urcand astfel pe locul 12 al Ligii I. Citește și Bogdan Stoica, manager sportiv CS Mioveni: „Vom trage…

- Farul Constanta si UTA Arad au remizat alb, scor 0-0, in prima etapa a returului Ligii 1. La egalitate de puncte inaintea partidei de la Ovidiu, Farul si UTA s-au anulat reciproc. Prima repriza a fost dominata de constanteni, care au avut o ocazie mare de gol, dar sutul lui Jefte Betancor, golgeterul…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, isi doreste ca formatia sa sa isi ia revansa in partida cu Rapid, din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal, dupa ce a pierdut meciul din debutul campionatului cu 0-1, conform agerpres. "Imi aduc aminte ca in meciul tur era debut de campionat si ne pusesem…