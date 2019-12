Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 20th round played Friday through Tuesday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 Astra Giurgiu 20 12 4 4 30-18 402 CFR Cluj 20 11 5 4 42-16 383 FC Viitorul 20 10 5 5 41-23 354 Universitatea Craiova…

- VIITORUL-ASTRA 0-1. Golul a fost marcat de Valentin Gheorghe (77), pe contraatac, din pasa lui Alibec, la singurul sut pe poarta al oaspetilor. Viitorul a dominat jocul destul de autoritar, insa nu a reusit sa isi creeze ocazii clare de gol. Viitorul lui Hagi a pierdut primul sau meci pe teren…

- Dinamo a câștigat la limita disputa de pe teren propriu cu Politehnica Iași, scor 1-0, în etapa a XVIII-a a Ligii I. Grație acestei victorii, "câinii" s-au apropiat la doua puncte de ultimul loc de play-off, ocupat în acest moment de FCSB.Golul victoriei a fost…

- CSU Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminica, în depalsare, la Ploiesti, cu Chindia Târgoviste, în etapa a XVI-a a Ligii I. Oltenii au avut peste o ora de joc superioritate numerica, scrie News.ro. Au marcat: Bic '62 / Cicâldau '64.1-0,…

- ​Formatia CFR Cluj a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, în etapa a XIII-a, ultima a turului sezonului regulat al Ligii I. Golurile au fost marcate de Traore ’70 si Omrani ’78.1-0: Traore a deschis scorul…

- Dennis Man a suferit o fractura de maxilar în timpul meciului dintre România și Irlanda de Nord (de la Under 21), iar perioada de absența a acestuia ar putea fi de aproximativ trei saptamâni. "A ajuns la Elias, avea o mica fractura de maxilar și a și plecat aseara (n.r.…