- Etapa a 25-a a Ligii I s-a disputat de marti, 8 februarie, pana joi, 10 februarie. Diferența dintre primele doua clasate, CFR Cluj și FCSB, s-a micșorat la șase puncte. Rezultatele inregistrate in etapa a 25-a din Liga 1: Marti, 8 februarie ora 15:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Gaz Metan 2-0 ora 17:30 CFR…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se vor intalni sambata, in Banie, de la ora 21.00, intr-un meci din cadrul etapei 24 a Ligii 1. Multe voci susțin ca in cazul unui eșec antrenorul Laurențiu Reghecampf va fi demis de catre conducatorii Științei. „Reghe“, in schimb, a declarat ca nu-si simte postul in…

- Universitatea Craiova intalneste sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 24 din Liga 1. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si fundasul Paul Papp au prefatat derbiul cu ardelenii. Cei doi au indicat problemele de lot, dar au punctat…

- Mijlocașul Universitații Craiova, Alexandru Crețu, s-a aratat optimist in privința meciului cu Rapid, din etapa 22, prima din anul 2022. „Inchizatorul“ oltenilor este convins ca giuleștenii vor da o replica buna, dar crede in unitatea grupului alb-albastru și spera intr-o victorie. VEZI VIDEO! Clasament…

- Capitanul formației Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, iși dorește foarte mult o victorie contra Rapidului, in disputa de sambata, de la ora 20.00, de pe stadionul „Ion Oblemenco“. Liderul alb-albaștrilor face un apel și la „leii“ din tribune, chemandu-i in numar mare și subliniind ca numai cu ajutorul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a prefațat meciul cu Rapid București, din cadrul etapei a 22-a din Liga 1. Tehnicianul a admis ca pregatirea nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat. Reghe a punctat ca problemele de lot, aparute din cauza Covid-ului, pot fi depașite cu…

- Etapa a 20-a din Liga 1 a debutat marți si se incheie joi, 16 decembrie. Derby-ul rundei este programat miercuri, de la ora 20:30, intre FCSB și Rapid. Programul etapei a 20-a din Casa Pariurilor Liga 1 Marti, 14 decembrie ora 17:30 Academica Clinceni – FC Voluntari 0-0 ora 20:30 CS Universitatea Craiova…

- Etapa a 17-a, a doua a returului, a inceput vineri, 26 noiembrie, cu meciul dintre Dinamo și FCU Craiova, scor 0-0. Etapa mai programeaza o partida tare, CSU Craiova – FCSB, care se va juca duminica, 28 noiembrie, de la 20:30. Programul etapei 17 din Liga 1 Vineri, 26 noiembrie Ora 20.30: Dinamo – FCU…