Liga 1, etapa a 2-a: CSM Poli Iași – Astra Giurgiu (sâmbătă, ora 21.00, Digi, Dolce, Look). Oaspeții sunt favoriți O singura victorie a bifat gruparea moldava in ultimele șase meciuri jucate in Liga 1 pe teren propriu, 1-0 cu FCSB (7 mai 2018), in rest are o remiza si patru partide pierdute, informeaza site-ul lpf.ro. Doar un succes au reusit giurgiuvenii din postura de vizitatori in anul calendaristic 2018, 3-0 la Iasi, interval in care au mai inregistrat trei rezultate de egalitate si tot atatea infrangeri. Poli Iasi si Astra s-au mai intalnit de 12 ori in Liga 1, de doua ori au castigat moldovenii, de opt ori s-au impus giurgivenii, iar alte doua jocuri s-au incheiat la egalitate. – Primul duel a avut loc… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

