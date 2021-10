Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș – Dinamo 2-1 Sambata, 16 octombrie Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Voluntari 1-2 FCSB – CS Mioveni 3-0 Duminica, 17 octombrie FC Argeș – Farul Constanța, ora 15:00, in direct la Digi Sport 1 UTA Arad – FC U Craiova 1948, ora 17:30, in direct la Digi Sport 1 Rapid – CFR 1907 Cluj, ora 20:30, in direct la…