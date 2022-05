Stiri pe aceeasi tema

- CCA l-a trimis pe Catalin Popa sa arbitreze turul barajului Universitatea Cluj - Dinamo, in timp ce Marcel Birsan va conduce confruntarea dintre Concordia Chiajna și Chindia Targoviște. U Cluj - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30. De la 15:30, Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Targoviște.…

- Chindia Targoviște a caștigat meciul cu Gaz Metan Mediaș cu scorul de 3-0, in etapa a noua din play-out-ul Ligii 1. Antrenorul Chindiei a vorbit și despre doi jucatori care i-au lipsit in acest play-out, Cristian Neguț și Daniel Popa. Totuși, Sandoi a transmis ca nu poate acuza conducerea clubului […]…

- FC Hermannstadt este cea de-a doua formatie ce promoveaza direct, dupa remiza de pe teren propriu, 0-0 cu CSA Steaua, dupa Petrolul Ploiești. In același timp, Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor disputa barajul pentru promovarea in prima liga. Tragerea la sorti pentru barajul de mentinere/promovare…

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…

- Petrecere mare la Sibiu! Echipa de fotbal, FC Hermannstadt a promovat in Liga I. Sibienii au remizat cu CSA Steaua București (0-0), pe teren propriu. Peste 3.000 de spectatori au mers la acest meci. Dupa o pauza de un an, sibienii revin. In 2021 aceștia au pierdut barajul cu CS Mioveni. Petrecere la…

- Dupa trei meciuri fara victorie, Chindia Targoviște a caștigat in cele din urma la scor de neprezentare cu penultima clasata, Academica Clinceni. „Importante sunt cele 3 puncte, niciodata un meci nu e caștigat dinante. Felicit jucatorii pentru daruire, au fost preocupați sa fie disciplinați. Am avut…

- Chindia Targoviște s-a inclinat in fața Universitații Craiova , scor 0-1, in Banie, iar Andrei Pițian s-a declarat dezamagit de rezultat. El considera ca echipa sa a facut doua reprize distincte, prima slaba, a doua buna. Fundașul dambovițenilor spera in doua victorii in ultimele doua etape din campionatul…

- Chindia Targoviște a remizat scor 1-1 cu FC Botoșani intr-o partida ce a contat pentru etapa #27 din Liga 1. Dambovițenii au deschis scorul dupa 13 minute de joc, dar inaintea reușitei au fost privați de o lovitura de pedeapsa, dupa un fault facut de Dawa asupra lui Florea. Centralul […] Articolul GRIJILE…