Liga 1: CFR Cluj – CS U Craiova 1-0. Prima victorie pentru Dan Petrescu, de la revenirea la campioana en-titre (Video) CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova, la limita, scor 1-0, pe teren prorpiu, intr-un meci de fotbal disputat luni seara, in epilogul etapei a noua a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 20. Andrei Burca l-a invins pe portarul Pigliacelli, cu o lovitura de cap. Oltenii au replicat noua minute mai tarziu. Gaman i-a centrat lui Andrei Ivan, dar mingea trimisa cu capul de atacant a trecut pe langa poarta. Oaspeții au atacat și in repriza secunda. In minutul 48 șutat din afara careului, mingea a fost deviata, dar a izbit bara porții lui Balgradean. Gazdele au replicat in minutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

