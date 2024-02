Stiri pe aceeasi tema

- Giovanni Costantino (39 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, a atras interesul mai multor formații din Olanda și Turcia. Informația a fost publicata de presa italiana. FCU Craiova - CFR Cluj este programat sambata, de la ora 21:30, in runda cu numarul 26 din Superliga. Partida va fi liveTEXT & liveAUDIO…

- Vineri, de la ora 20:00, Dinamo joaca in Banie cu FCU Craiova. Sistemul defensiv este la pamant, Homawoo este suspendat (cumul de cartonașe), iar Lucas s-ar putea desparți astazi de ”haita”, fiind dorit in strainatate. „Cainii” se aleg cu 65. ...

- Adrian Mutu (45 de ani) a oferit o replica haioasa la auzul veștii ca Jurgen Klopp (56 de ani) va pleca de la Liverpool in vara. Anunțul desparțirii dintre Jurgen Klopp și Liverpool face inconjurul planetei. Mutu a aflat vestea in timpul conferinței de presa in care prefața meciul CFR Cluj - FC Voluntari,…

Adrian Mititelu i-a cerut demisia lui Giovanni Costantino! „Antrenor care sa faca asemenea prostii nu am mai avut". Patronul FCU Craiova i-a aruncat vorbe grele italianului

- Ovidiu Burca (43 de ani) este un antrenor liber de contract in acest moment, dupa desparțirea de Dinamo care a avut loc la finalul lunii noiembrie a anului trecut, iar acesta a analizat lupta la titlu din Superliga. FCSB este lider in acest moment, cu 44 de puncte dupa 21 de etape. CFR Cluj este la…

- Luna decembrie a fost una foarte buna pentru FCU Craiova. Ar fi fost una impecabila daca nu exista infrangerea 0-2 cu U Cluj. Oltenii au in schimb numai victorii cu FCSB (in Cupa Romaniei), dar și cu FC Botoșani, FC Voluntari și Petrolul in Superliga. Evoluțiile bune sub comanda italianului Giovanni…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Costantino, a fost extrem de bucuros dupa victoria cu FCSB, scor 2-0, și calificarea in sferturile Cupei Romaniei . „Este o victorie istorica pentru clubul nostru. Dupa meciul cu U Cluj, jucatorii au ințeles ca trebuie sa dea mai mult. A fost singurul meci…

- FCU Craiova a pierdut cu U Cluj, iar la final antrenorul oltenilor, Giovanni Constantino, și-a criticat dur jucatorii. „In atac, nu am fost buni deloc. Le cer scuze fanilor. Trebuie sa infruntam realitatea! Am fost buni in ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi. Nu e posibil. Nimeni nu accepta o…