Lidl Ungaria întroduce raţionalizarea unor alimente de bază Lidl Ungaria va rationaliza din februarie vânzarea alimentelor de baza cu termen de garantie de lunga durata si ale caror preturi au fost plafonate de guvernul ungar, informeaza portalul Pénzcentrum, citat de Rador. În data de 12 ianuarie, guvernul condus de Viktor Orbán a anuntat ca va reglementa preturile în cazul a sase produse de baza: zahar, faina de grâu, ulei de floarea soarelui, pulpa de porc, piept de pui si lapte de vaca cu 2,8% grasime.



Dat fiind faptul ca preturile la energie au crescut în întreaga Europa, guvernul ungar a decis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt implicate in discutii cu tari si companii importante producatoare de energie din intreaga lume cu privire la o posibila reorientare a livrarilor catre Europa daca Rusia invadeaza Ucraina, au declarat marti oficiali inalti ai administratiei Biden, citati de Reuters.Intr-o…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat plafonarea preturilor la sase produse alimentare de baza incepand cu 1 februarie. Miscarea, care a fost luata pentru a combate inflatia, vine inaintea alegerilor ce vor avea loc in aceasta primavara. Orban a precizat intr-o declaratie video pe pagina sa de Facebook,…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat plafonarea preturilor la sase produse alimentare de baza incepand cu 1 februarie. Miscarea, care a fost luata pentru a combate inflatia, vine inaintea alegerilor ce vor avea loc in aceasta primavara. Orban a precizat intr-o declaratie video pe pagina sa de Facebook,…

- Ungaria și Polonia au fost din nou palmuite de instanța suprema a Uniunii Europene pentru incalcarea standardelor statului de drept ale blocului comunitar, semn ca prapastia dintre UE și cele doua națiuni renegate se adancește și mai mult. Ungaria a incalcat legislația UE cu politica sa dura anti-imigrație…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. “Speram ca aceasta masura va ajuta economia si ar putea…

- In perioada 15 noiembrie - 15 februarie, preturile benzinei si motorina nu pot depasi 480 forinti (1,30 euro sau 6,50 lei, la cursul BNR - N.R.), in condițiile in care acum preturile trec de 500 de forinti.„Speram ca aceasta masura va ajuta economia si ar putea de asemenea contribui la reducerea inflatiei”,…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. In perioada 15 noiembrie – 15 februarie, preturile la benzina…

- Ministrii britanici si omologii lor din cel mai mare producator mondial de gaze naturale lichefiate au purtat discutii cu privire la un acord pe termen lung prin care Qatarul ar deveni un ”furnizor de ultima instanta”, a informat ziarul, citand persoane informate despre discutii. Departamentul Regatului…