Lidl România inaugurează cel mai mare depozit logistic din portofoliul său, în comuna Fundeni din judeţul Călăraşi ”Lidl continua investitiile in Romania si inaugureaza cel mai mare centru logistic din portofoliul sau, in comuna Fundeni, judetul Calarasi. Noul depozit, amplasat strategic in apropierea autostrazii A2, va deservi aprovizionarea a peste 55 de magazine din zona de sud si sud-est a tarii”, anunta compania. Cel de-al saselea sediu regional se intinde pe o suprafata totala construita de peste 56.000 mp si o suprafata a terenului de peste 173.000 mp, fiind astfel cel mai mare depozit din portofoliul Lidl. Amplasata in apropierea autostrazii A2, cladirea este un punct logistic extrem de important pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

