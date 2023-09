Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul german Lidl a solicitat in instanța familiei primarului Valerica Pupaza cele 8 milioane de euro platite in schimbul vanzarii terenului unde a inceput sa ridice un centru logistic. In același proces, compania a cerut 10 milioane de euro Consiliului Județean Dolj, cel care a emis autorizația…

- Lovitura de teatru in scandalul depozitului Lidl de langa radarul NATO din comuna Carcea. Nemtii au dat in judecata toate partile implicate, inclusiv pe cei de la care au cumparat cu milioane de euro cele 23 de hectare de teren unde au inceput constructia depozitului. Este vorba despre primarul din…

- Hoții au distrus un parc fotovoltaic situat in Hunedoara, la marginea comunei Ghelari, finanțat cu ajutorul fondurilor europene, insa care nu a fost pus in funcțiune.Parcul fotovoltaic din Hunedoara, construit in comuna Ghelari in perioada 2014-2015 cu finanțare europeana, a fost anunțat ca una dintre…

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby's din Londra, relateaza AFP.

- Pana in 20 septembrie 2023, instituțiile de invațamant superior de stat pot depune proiecte in cadrul urmatoarelor apeluri deschise: „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului” „Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil”…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, semnarea contractului de proiectare si constructie a Muzeului Comunismului, un proiect unic in tara, in valoare de peste 59 milioane de lei, care ar urma sa fie finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). „Am inceput deja…

Cum a ajuns un barbat din Alba Iulia care a vandut ilegal 13 tone de tutun sa plateasca daune de 8 milioane de lei la FISC Un barbat din Alba Iulia care a vandut ilegal, in decursul…

- Primaria Alba Iulia a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația privind proiectarea unei artere noi, pe latura de sud-vest a municipiului. Valoarea totala estimata a contractului este de 3.706.840,00 lei, fara TVA. Potrivit proiectului, noua centura va avea patru benzi, trotuare…