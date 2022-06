Stiri pe aceeasi tema

- Este vara, așa ca trebuie sa profitam din plin aceasta perioada minunata. Vara se duce extrem de repede pentru unii dintre noi, incat nici nu știm cand s-a petrecut totul. Avand in vedre ca este sezonul estival, mersul la mare este regula in fiecare vara. Cu toții mergem la mare pentru clipe de relaxare…

- O orhidee salbatica extrem de rara a inflorit intr-o padure din Botoșani, administrata de Ocolul Silvic Flamanzi, Romsilva.Cypripedium calceolus, denumita in mod tradițional Papucul Doamnei, este o orhidee salbatica extrem de rara in la nivelul Europei și a fost declarata planta protejata inca din anul…

- De ce sa pui oregano pe pervaz. Așa vei scapa de cea mai mare problema in fiecare vara. Oregano este o planta cu multe beneficii pentru organism, fiind un puternic antioxidant. Aceasta planta are insa multiple intrebuințari, in special in bucatarie, aromatizand carnea, salatele, peștele, fripturile,…

- Ma simt datoare sa scriu despre astm. Caci știu cat de greu le este parinților copiilor astmatici. Mai ales in perioadele de exacerbare a crizelor de astm, primavara și toamna. Primavara aduce cu ea polenul florilor. Care alaturi de acarieni și de infecțiile virale sunt unii dintre cei mai mari declanșatori…

- Tractul digestiv joaca un rol vital in sanatatea ta, deoarece este responsabil pentru absorbția nutrienților și eliminarea deșeurilor. Dupa zile intregi de distracție, cum ar fi dupa minivacanța de 1 Mai, ar fi bine sa știi ce alimente trebuie sa consumi pentru a scapa de problemele digestive.

- Seful Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, ar putea scapa de problemele penale cu ajutorul unui amendament propus de purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, si votat de parlamentarii coalitiei de guvernare si ai AUR. Proiectul de lege urmeaza sa fie votat de Camera…

- Planta care te scapa de oboseala. Din diferite motive ne confruntam frecvent cu stari de oboseala, iar in acest caz, avem la dispoziție mai multe remedii naturiste care alunga starile de epuizare fizica.

- Intr-un context social dificil precum pandemia de coronavirus sau razboiul declanșat, de curand, in Ucraina, oamenii au tendința de a se lasa prada tentanțiilor culinare și de a se refugia in mancare, pe fond de stres. Iata cei 10 pași pe care trebuie sa-i urmezi, pentru a evita acest lucru, spun specialiștii…