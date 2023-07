Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta in cuplul Lidia Buble și Horațiu Nicolau? Intrebarea aceasta sta pe buzele tuturor fanilor care au observat un inel ce pare a fi de logodna pe degetul artistei. Bijuteria a atras atenția tuturor celor care o urmaresc. S-ar parea ca iubitul acesteia nu s-a uitat la bani atunci cand…

- Luna iulie vine cu surprize mari pentru mai multe zodii. Cațiva nativi vor avea parte de evenimente importante in viața lor. Este posibil ca aceștia sa-și gaseasca liniștea alaturi de jumatatea lor. Mai mult, aceștia vor lua o decizie majora vis-a-vis de viața de cuplu. Conform astrologilor, trei zodii…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații, dupa ce recent a aratat inelul de logodna. Fosta soție a lui Gabi Badalau vrea sa iși țina viața amoroasa privata.Claudia Patrașcanu a facut primele declarații dupa ce a primit inelul de logodna de la noul ei iubit. Cu toate acestea, artista a subliniat…

- Controversa! Enoriaș suparat ca trebuie sa poarte inelul de logodna toata viața pe mana stanga: Ce i-a raspuns IPS CalinicBarbatul in cere clarificari inaltului ierarh despre felul in care ar trebui sa poarte verigheta și chiar vorbește despre controverse in acest sens și spune ca nu este normal…

- Lidia Buble și Horațiu Nicolau ar forma un cuplu de mai bine de un an, iar de puțin timp s-ar fi logodit. Dupa o vacanța romantica petrecuta in Veneția, cu ocazia zilei sale de naștere, Lidia Buble a aparut cu un inel spectaculos, cu diamant, pe degetul inelar. Horațiu Nicolau este un prosper om de…

- Fotbalistul și partenera lui se rasfața, in aceste momente, intr-o vacanța cu familia in largul coastelor Sardiniei. Iata cum s-a lasat fotografiata Georgina Rodriguez in timp ce „flutura” cel mai scump inel pe care l-ar fi primit vreodata o iubita de fotbalist!

- Laura Tothazan, fosta componenta a echipei de volei a Turzii și fost arbitru de fotbal, a primit inelul de logodna intr-un cadru de vis, inotand alaturi de delfini, pe o plaja din Portugalia. ”DA! N-am cuvinte sa-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai facut pentru mine, pentru iubirea și atenția ta, pentru…

- Jeff Bezos a cerut-o de soție pe iubita lui, Lauren Sanchez cu un inel care costa o adevarata avere. Cum au fost surprinși cei doi dupa momentul cererii și cum arata inelul de logodna care costa o adevarata avere.