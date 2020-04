Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din lumea mondena, chiar daca de o vreme s-a retras din lumina reflectoarelor. De-a lungul timpului, vedeta a recurs la mai multe trucuri pentru a continua sa arate impecabil.

- De pe patul spitalului din Timișoara, unde se afla internat dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 (testat deja negativ, in acest moment, dupa un nou test!), deputatul PNL Lucian Heiuș raspunde atacurilor facute chiar in aceasta perioada dificila de primarul pesedist din Oraștie Ovidiu Balan.…

- Diana Munteanu este acuzata adesea de fanii din mediul online ca și-a facut prea multe imbunatațiri. Intrucat nu cred in raspunsurile vedetei, admiratorii continua sa o puna la zid. Ce replica le-a dat vedeta? Diana Munteanu a fost pusa la zid de fani din cauza operațiilor estetice Nu este prima oara…

- Nicole Scherzinger si-a intalnit in urma cu cateva zile fanii din Sydney. Cantareata de la Pussycat Dolls a uimit pe toata lumea cu noua infatisare. Artista era de nerecunoscut, semn ca s-a imprietenit cu medicul estetician.

- Barbatul Ken a devenit femeie! Cum arata in prezent Deja de ani buni, Rodrigo Alves era cunoscut peste tot in lume sub titulatura de Barbatul Ken. Iar asta din pricina obsesiei sale pentru operatii estetice, care l-a facut sa semene cu celebra papusa. Iata insa ca lucrurile nu s-au oprit aici, iar Ken…

- Delia se numara printre cele mai bune voci de la noi din tara, fiind inzestrata cu un talent aparte. Frumoasa blondina si-a exprimat parerea cu privire la interventiile chirurgicale, reusind sa anuleze toate speculatiile care au curs de-a lungul anilor la adresa ei!

- HOROSCOP FEBRUARIE 2020. In aceasta perioada este mai ușor sa gasim in noi resursele necesare pentru a depași anumite obstacole vechi sau probleme care ne-au tras inapoi ani de zile. De asemenea, este un context cum nu se poate mai bun pentru a pune in practica idei, proiecte și idealuri dintre cele…