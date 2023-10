Stiri pe aceeasi tema

- Andra studiaza muzica de la 10 ani si de 4 ani este eleva scolii de canto Music City, sub indrumarea artistei Ava ( Andreea Avarvari) si tot de atunci s-a alaturat si echipei SonusRecords, alaturi de care lucreaza in continuare la piese noi. Studiaza pian, iar in trecut a cantat la chitara si ukulele.…

- Dagny a lansat single-ul “Ray-Bans”. Senzația pop norvegiana anunța astazi o noua trilogie de mini-albume, care incepe odata cu lansarea ELLE, personajul titular și titlul primului capitol al trilogiei. ELLE, lansat mai tarziu in aceasta toamna, va cuprinde 8 piese, inclusiv single-urile lansate anterior…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Intr-o combinație palpitanta și memorabila, DJ și producatorul PASCAL LETOUBLON aduce o piesa noua captivanta, „Somebody To Miss”, care care este o colaborare cu DJ-ul și producatorul David Puentez și tanarul cantareț și compozitor, Remme. „Sunt super mulțumit de rezultat și abia aștept reactiile oamenilor.…

- Artistul, compozitorul, producatorul și filantropul ZAYN, care a primit numeroase discuri de platina, a lansat noul sau single, foarte așteptat, „Love Like This”. Imnul pop marcheaza prima melodie noua de la ZAYN din ultimii 2 ani și single-ul sau de debut alaturi de Universal Music Group. „’Love Like…

- ENELI este un artist complet si complex; are tot ce-i nevoie pentru a confirma acest lucru: voce, talent, motivație, ambiție și melodii catchy. Drept exemplu este cel mai recent single, “I Got What You Need”. “I Got What You Need” este o compoziție care demonstreaza perfecțiunea artistei in abordarea…

- Post Malone a lansat single-ul “Overdrive”. Pe langa „Overdrive”, Post a lansat alte doua piese, „Chemical” și „Mourning”, de pe album, semnaland zorii urmatoarei ere a lui Post Malone, starnind multa așteptare pentru lansarea lui Austin. In weekendul trecut, Post Malone și-a inceput turneul „If Y’all…