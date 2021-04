Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Cobra Tate sunt impreuna, insa se ascund de toata lumea? Adevarul relației dintre cei doi! Ce se intampla, de fapt, cu artista și celebrul milionar, dupa ce au fost surprinși de doua ori impreuna de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la un restaurant…

- Dupa ce Razvan Simion a recunscut relația cu Daliana Raducan, zvonuri au aparut in presa conform carora fosta lui partenera Lidia Buble ar fi implicata intr-o relație cu Cobra Tate. Care este adevarul legaturii dintre cei doi și care este propunerea pe care i-a facut-o barbatul. Ce se intampla, de fapt,…

- Dupa ce au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro impreuna de doua ori, toata lumea se intreaba daca Lidia Buble și Cobra Tate formeaza un cuplu. Ce a raspuns celebrul afacerist cand a fost intrebat daca are o relație? Se iubește sau nu cu fosta iubita a lui Razvan Simion?

- Lidia Buble și-a pus toți fanii pe jar cu cea mai recenta apariție! Frumoasa cantareața a facut o postare ce a starnit numeroase controverse in spațiul public. Avand in vedere faptul ca paparazzii Spynews.ro au surprins-o nu o data, ci de doua ori, pe fosta iubita a lui Razvan Simion in compania lui…

- Cuplul format din Razvan Simion și Lidia Buble este istorie. Protagoniștii sunt parte a altor scenarii astazi. In timp ce Lidia Buble este surprinsa de fotoreporteri din ce in ce mai des in prezența milionarului Cobra Tate, prezentatorul Antena 1 are o relație de dragoste cu Daliana Raducan, componenta,…

- Lidia Buble și Cobra Tate nu-și mai mai pot ține ascunsa relația de ochii lumii! Celebra artista l-a dat uitarii pe Razvan Simion, iar privirile jucaușe și zambetele largi pentru fostul cumnat al Biancai Dragușanu sunt dovada ca se simte de minune in compania milionarului. Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Face ea cum face și iar ajunge in centrul atenției! Lidia Buble, caci despre ea este vorba, reușește sa fie in prim-plan cu fiecare noua apariție. La fel s-a intamplat și de curand cand frumoasa cantareața a postat o imagine emoționanta cu cei mai importanți barbați din viața ei! Iata ce dezvaluire…