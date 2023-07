Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa, in varsta de 74 de ani, si-a pierdut cunostinta miercuri, 6 iulie, in timpul unei vizite la o universitate din municipalitatea Almada, la sud de Lisabona, potrivit dpa.Marcelo Rebelo de Sousa s-a simtit rau in timpul unei discutii cu cercetatori si "si-a…

- ELEV DE AUR…Mihnea Sandu, olimpicul de aur al Vasluiului si al Liceului Mihail Kogalniceanu, aflat in clasa a VIII-a, a reusit o performanta unica. S-a calificat la trei faze nationale din cadrul olimpiadelor organizate de Ministerul Educatiei. Dupa ce a bifat Faza Nationala a Olimpiadei de Fizica de…

- MESAJ… USR Vaslui, prin vocea liderului lor, Catalin Mindru, transmite un mesaj de sprijin a tinerii generații, astazi cand se sarbatorește Ziua Naționala a Tineretului. Ca viceprimar al Vasluiului acesta a și demonstrat atașamentul fața de tineri, implicandu-se in sprijinirea acțiunilor acestora,…

- Papa Francisc, un neobosit aparator al ”deschiderii catre ceilalti”, a pledat sambata in favoarea ”eradicarii relelor indiferentei” la o intalnire cu refugiati, in a doua zi a vizitei sale in Ungaria, relateaza AFP.Iezuitul argentinian, in varsta de 86 de ani, cu o sanatate fragila, a dat tonul inca…