- Invizibilul „lider suprem” al talibanilor, mullahul Hibatullah Akhundzada, a carui apariție publica nu a mai fost oficializata de la numirea sa in 2016, a participat sambata, 30 octombrie, seara, la o ceremonie la Kandahar (sudul Afganistanului), au declarat oficiali talibani. „Comandantul credincioșilor,…

- Cunoscut pentru aparițiile sale foarte rare in public, Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al talibanilor, a cerut noului guvern sa vegheze la respectarea legii islamice Sharia, precizand ca acesta va acționa astfel incat in țara sa existe „o pace, prosperitate si o dezvoltare durabile”, potrivit…

