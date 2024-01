Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a promis un "raspuns dur" la atacul cu bomba de miercuri asupra mulțimii care a comemorat asasinarea de catre SUA a fostului șef al spionajului, Qasem Soleimani.Atacul din Kerman, in sudul Iranului, a ucis 84 de persoane și a ranit multe altele,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut duminica statelor musulmane „sa rupa relatiile politice cu Israelul macar pentru o perioada de timp limitata”, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa semioficiala Tasnim, informeaza AGERPRES . Apelul intervine la cateva saptamani…

- Liderul suprem al Iranului provoaca o unda de șoc in Orientul Mijlociu: apel la toate statele musulmaneLiderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut duminica statelor musulmane "sa rupa relatiile politice cu Israelul macar pentru o perioada de timp limitata", transmite Reuters, care…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un apel catre statele musulmane sa-si suspende exporturile de petrol si produse alimentare catre Israel, caruia i-a cerut sa puna capat bombardamentelor asupra Fasiei Gaza, potrivit media de stat, transmite Reuters.

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut un avertisment care da fiori! Acesta a spus ca nimeni nu va putea opri Axa Rezistenței in cazul in care vor continua crimele Israelului in Gaza, scrie Sky News.

- Liderul suprem al Iranului a izbucnit și ataca dur Israelul: 'Lumea depune marturie despre curațarea etnica efectuata de regimul sionist'Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat marți, daca „atrocitațile” impotriva Gazei persista, „musulmanii și forțele de rezistența ar putea sa-și piarda…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv lansat de Hamas asupra Israelului, reafirmandu-și in acelasi timp sprijinul pentru „Palestina”.

- Omul de afaceri de succes Elon Musk nu a lasat fara atenție postarea liderului suprem al Iranului, scriind ca acesta vrea sa distruga statul evreiesc. Miliardarul american Elon Musk s-a declarat ferm impotriva liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, dupa un mesaj in care a indemnat la distrugerea…