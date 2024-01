Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-ar putea pregati sa lanseze o operațiune sub steag fals in regiunea separatista Transnistria pentru a submina economia ucraineana, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza Sky News. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca oficialii aliniați Moscovei din regiune,…

- Liderul regiunii separatiste transnistrene a denuntat vineri introducerea taxelor de import si export, declarand ca autoritatile centrale de la Chisinau incalca drepturile fundamentale si zdrobesc afacerile, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Transnistria s-a desprins de Republica Moldova inaintea…

- De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova, in virtutea caruia firmele din Transnistria vor trebui sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau ca agenti economici moldoveni,…

- Noul Cod vamal al Republicii Moldova mentioneaza ca scutirile anterioare introduse in legea cu privire la tariful vamal au fost abrogate. Mai exact, a fost abrogata o prevedere care se referea la „operatiunile de import-export efectuate de catre agentii economici aflati pe teritoriul Republicii Moldova…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat acordul liderilor Uniunii Europene de a deschide discuțiile de aderare cu Kievul drept. Zelenski a spus ca este „o victorie” pentru țara sa și pentru Europa. Liderul de la Kiev a felicitat, totodata, și Republica Moldova. {{718224}}„Aceasta este o…

- Consilierul pentru comunicare al ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Igor Zaharov, a declarat ca Chișinaul nu a extradat și nu intenționeaza sa extradeze ucrainenii de varsta militara fugiti din Ucraina.In plus, Kievul nu a facut o astfel de solicitare, a declarat acesta la Radio…

- "Republica Moldova este o tara care are o sansa istorica de a evada din blestemul geografic. Pentru mine, ca lider al NATO, este extrem de important proiectul doamnei presedinte Maia Sandu, si cred ca a marii majoritati a cetatenilor Republicii Moldova, indiferent ce limba vorbesc acasa, fie ca vorbesc…

- Liderul prorus al regiunii separatiste Transnistria, Vadim Krasnoselski, a pledat marti pentru reluarea negocierilor pentru solutionarea conflictului cu Republica Moldova, in formatul „5+2”, in cadrul unei intalniri cu sefa misiunii OSCE la Chisinau, Kelly Keiderling.