Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, joi dimineața, ca este de acord si isi va convinge și colegii ca Alexandru Rafila este cea mai buna varianta pentru functia de premier, dupa ce a auzit ca Florin Citu a facut aceasta propunere. „Am inteles ca avem o varianta, domnul Rafila, eu sunt total de acord. Am […]