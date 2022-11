Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il critica pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmand ca acesta ”lasa impresia ca s-a calificat la locul de munca”, lucru pe care il considera ”nepermis” pentru acest portofoliu si in contextul crizei energetice actuale, anunța News.ro. Fii la curent…

- Kelemen Hunor a precizat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca fiecare roman este responsabil sa decida daca face sau nu economie la energie, fiind vorba de propriul buzunar. Intrebat daca face economie, Kelemen Hunor a explicat ca incearca sa faca. ”Fac, incerc sa fac, bineinteles,…

- „Cred ca este o propunere foarte corecta, dar nu trebuie, acest lucru, sa-l puna in aplicare furnizorii. Pentru legislatia secundara avem ANRE. Este cazul sa-si faca treaba! Daca nu-si fac treaba, e cazul sa plece acasa”, a afirmat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Bistrita. …

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima TV, daca l-a reevaluat pe ministrul Energiei. “Nu l-am reevaluat absolut deloc. A spus-o si domnul presedinte Ciolacu. Un vot impotriva la motiunea respectiva (…) Nu am votat sa-l salvam pe Virgil Popescu. In continuare,…

- Compensarea facturilor la energie, multe miliarde. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, o suma de peste 2,47 miliarde lei, potrivit Autoritatii. Compensarea facturilor la energie, multe…

- In ședința de Guvern de miercuri se așteptau decizii cu privirea la soluționarea crizei din energie, insa pare ca se bate pasul pe loc. Premierul Ciuca spune ca noul termen de finalizare este 31 august, așa ca iarna ar trebui sa mai intarzie daca Guvernul nu este gata la timp cu masurile. In urma ieșirilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Proiectul de rectificare bugetara nu acopera sumele necesare pentru compensarea facturilor populației și firmelor pentru acest an și expune la un risc major capacitatea de a mai funcționa a intregului sector energetic, acuza Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), intr-un…