Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare,…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- SUA sustin ca Rusia s-a pregatit ”sa fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, folosind un videoclip ”grafic” care ar reprezenta un atac fals impotriva Rusiei, dupa cum au anunțat mai mulți oficiali americani de rang inalt, relateaza CNN si The Guardian. ”Nu stim sigur ca acesta este drumul pe…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de…

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…