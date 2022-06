Modificari in cadrul societatii comerciale SULINA ESTIVAL 2002 SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. SULINA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul in Neptun, hotel Sulina, judetul Constanta, intrunita in sedinta in data de 15 aprilie 2022, a hotarat: Se aproba situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2021.Se… [citeste mai departe]