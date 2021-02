Liderul organizației mafiote Camorra a decedat Liderul organizației mafiote Camorra, Raffaele Cutolo, a murit dupa o lunga suferința, in secția sanitara a inchisorii din Parma. Fondatorul și șeful clanului Noua Camorra Organizata avea 79 de ani. Cutolo era cel mai batran deținut de la inchisoarea de maxima siguranța, potrivit unor surse din cadrul Poliției Penitenciare, citate de ANSA. Cutolo a murit miercuri seara, la ora 20:21, la Spitalul „Maggiore” din Parma. In ultima perioada a fost transferat de mai multe ori din inchisoare in secția spitalului. Respingand cea mai recenta cerere de amanare a pedepsei, formulata de apararea liderului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

