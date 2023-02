Stiri pe aceeasi tema

- Economia Marii Britanii a evitat la limita recesiunea la sfarsitul anului 2022, dar se confrunta cu un 2023 dificil, deoarece efectele inflatiei de doua cifre au afectat gospodariile. Liderul laburist Keir Starmer avertizeaza insa ca tara ar putea fi in curand mai saraca decat unele state din Europa…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a publicat o analiza care arata ca nivelul de trai din Marea Britanie ar putea ramane in urma celui din Polonia pana in 2030 si, in cele din urma, al Ungariei si al Romaniei, daca nu se fac schimbari majore in politica economica a tarii, relateaza…

- Uniunea Europeana (UE) a stabilit noi norme care promoveaza „salarii minime adecvate și care contribuie la imbunatațirea condițiilor de munca și de trai ale angajaților din Europa”. Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) susține ca salariile trebuie crescute la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, in timpul unui discurs istoric in fața Parlamentului European la Bruxelles, ca țara sa, impreuna cu Europa, „se apara impotriva celei mai mari forțe antieuropene din lumea moderna”, transmite Reuters. Liderul de la Kiev a mulțumit joi Parlamentului…

- Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…

- Romanii, mai avuțiValoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungand la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietaților…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in 2020 pe o platforma pro-europeana si anticoruptie, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters, citat de Agerpres . „Dorintele mele sunt foarte ambitioase”, a spus Sandu in declaratii transmise…

