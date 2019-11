Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, urma sa fie atacat la ordinul liderului interlop Lucian Boncu pentru a-l determina sa nu mai continue investigațiile și dezvaluirile despre acesta și legaturile sale cu reprezentanți ai administrației publice locale din Timișoara, scriu jurnaliștii…

- Jurnalistul Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, urma sa fie atacat la ordinul liderului interlop Lucian Boncu pentru a-l determina sa nu mai continue investigațiile și dezvaluirile despre acesta și legaturile sale cu reprezentanți ai administrației publice locale din Timișoara, reiese din dosarul…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Panica in lumea interlopa din Timișoara dupa lovitura devastatoare reușita in cadrul operațiunii DIICOT care a vizat gruparea condusa de Lucian Boncu, prietenul de chefuri a lui Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Robu. Va reamintim ca anchetatorii au adunat probe zdrobitoare dupa ce au instalat…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- Anchetatorii din dosarul de trafic de cocaina, in care aseara au fost reținute 14 persoane, in frunte cu liderul interlop Lucian Boncu, au reușit sa obțina probe zdrobitoare dupa doua mișcari surpriza care, ieri, i-au lasat fara aer pe inculpați cand au ajuns la audieri. In timpul investigației desfașurata…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a facut declarații explozive duminica seara, Antena 3, spunand ca DIICOT Central nu are probele judiciare pe care le-au avut cei care au cercetat dispariția Luizei.Traian Basescu, despre cazul Caracal: Au inceput sa vorbeasca oameni. DIICOT intra in miezul…