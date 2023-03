Liderul, în doliu Tricolorul Breaza a mai obținut un succes, fara mari probleme, scor 4-1 in duelul cu Avantul Maneciu, dar bucuria succesului a fost umbrita pentru elevii lui Costin Plavache de o veste trista, care a zdruncinat clubul condus de Marius Vișan. Astfel, fostul jucator al Tricolorului, Giani Duricu, ramas alaturi de club și bun prieten al celor care fac parte din staff-ul brezean, s-a stins din viața fulgerator, la numai 49 de ani! Acesta a suferit un infarct, nemaiputand fi salvat de catre cei care i-au fost aproape, drama fiind cu atat mai mare cu cat Duricu era omni-prezent in anturajul echipei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

