- Liderul Hamas rupe tacerea. Atacul terorist lansat de Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie a fost o reacție la politica guvernului israelian al lui Benyamin Netanyahu, a explicat miercuri liderul mișcarii islamiste Ismail Haniyeh, din Qatar, intr-un discurs difuzat de presa Hamas. Aripa armata…

- Liderul Hamas Ismail Haniyeh a acuzat miercuri Israelul de comiterea unor ''masacre'' in Fasia Gaza in scopul acoperirii ''esecurilor'' sale si a afirmat ca regiunea nu va cunoaste stabilitatea daca palestinienii nu isi obtin ''independenta'', informeaza AFP si Reuters.

- Din Qatar, Ismail Haniyeh iese la atac: Liderul Hamas acuza Israelul de 'masacre' pentru a-si ascunde 'infrangerea rasunatoare'Liderul miscarii islamiste palestiniene Ismail Haniyeh acuza miercuri, intr-un mesaj video, Israelul de faptul ca comite ”masacre” pentru a-si ascunde ”infrangerea rasunatoare”,…

- Regina Rania a Iordanului a susținut un discurs care a devenit instant viral pe rețelele de socializare. Ea acuza țarile din Occident de ”un dublu standard flagrant” și arata ca aceștia s-au situat de partea Israelului in urma atacului Hamas, insa cand Israelul comite sute de crime pe zi in Fașia Gaza,…

- Erdogan se distanțeaza discret de Hamas: Turcia 'i-a cerut politicos' șefului Biroului Politic Hamas sa paraseasca țara (surse)Șeful biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost "rugat politicos" sa paraseasca Turcia, a dezvaluit Al Monitor (site de știri sediul in Washington, DC, Statele Unite,…

- Hamas a comunicat ca lucreaza cu „mediatori” pentru eliberarea ostaticilor civili pe care i-a rapit in timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie si i-a tinut de atunci in Fasia Gaza

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat sambata Israelul de comiterea unor ''crime de razboi'' in Fasia Gaza, enclava bombardata in ultimele zile de armata israeliana ca urmare a atacului terorist de amploare lansat in 7 octombrie de teroristii Hamas contra sudului Israelului,…

