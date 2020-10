Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților liberali, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața ca își retrage semnatura de pe proiectul inițiat de un parlamentar PSD care limiteaza accesul la informațiile publice și da posibilitatea autoritaților sa refuze accesul pe motiv ca informațiile sunt solicitate cu "rea-credința”.…

- Mai mulți deputați PSD și PNL vor sa ingradeasca accesul la informații de interes public prin impunerea de taxe discreționare, dar și prin a le oferi posibilitatea autoritaților sa refuze sa transmita informații de interes public daca sunt solicitate „cu rea credința”. O inițiativa legislativa inregistrata…

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). “Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!“, scrie Tudorache pe Facebook.…

- Parintele Calistrat de la Vladiceni, Iasi, care a anuntat, luni dimineata, ca ar fi suspect de COVID-19, motiv pentru care s-a prezentat de bunavoie la spital, a primit un val de sustinere din partea credinciosilor care ii urmaresc pagina de Facebook. Parintele Calistrat a postat, marti, 1 septembrie,…

- Liderul pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul pe care il conduce va aduce 25 de voturi la moțiunea de cenzura de azi, deși are doar 24 de parlamentari. Ponta a scris pe pagina sa de Facebook ca l-ar fi convins pe senatorul PSD Eugen Teodorovici sa voteze moțiunea de cenzura, chiar daca acesta…

- Nicio campanie electorala nu a fost lipsita de scandaluri și scene violente. Și de data aceasta, campania a inceput cu scandaluri. In Targu Jiu doi candidați erau la un pas sa se ia la bataie. Doi dintre candidații la funcția de primar și-au adresat vorbe grele, fiind la un pas de a se lua la […] The…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…