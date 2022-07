Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord a afirmat ca tara sa este pregatita sa-si cheme sub arme fortele de descurajare a razboiului nuclear si pentru orice confruntare militara cu SUA, relateaza, joi, presa de stat, in situatia in care exista indicii ca Nordul ar putea realiza primul sau test nuclear din anul 2017.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus ca tara sa este pregatita sa isi mobilizeze capacitatea nucleara de descurajare a unui razboi si sa contracareze orice conflict militar cu SUA si l-a criticat pentru prima data pe noul presedinte al Coreii de Sud, Yoon Suk-yeol, atragand atentia ca Seulul impinge…

- Statele Unite ale Americii au promis mai mult sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv drone, și desfașoara activitați pentru a stabili daca vor trimite avioane de lupta, in timp ce luptele continua in estul țarii la cinci luni de la invazia Rusiei, scrie

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii vor anunța in zilele urmatoare un nou ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, a declarat președintele american Joe Biden

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete anti-nava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN. Liderul de la Casa Alba a facut acest anunt intr-un…

- Statele Unite și-au exprimat marți ingrijorarea cu privire la planurile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a lansa noi operațiuni militare de-a lungul graniței de sud a țarii, afirmand ca orice noua ofensiva in nordul Siriei ar submina stabilitatea regionala și ar pune in pericol trupele…

- „Statele Unite continua sprijinul nostru puternic pentru oamenii curajoși ai Ucrainei in timp ce iși apara țara impotriva agresiunii Rusiei”, a spus președintele Joe Biden.„Trimitem armele și echipamentele pe care Congresul le-a autorizat direct in primele linii ale libertații”, a adaugat el. Biden…

- Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, da asigurari ca nu exista riscuri ca Republica Moldova sa fie atrasa in razboiul din Ucraina. Potrivit oficialului, incidentele din regiunea transnistreana au avut menirea de a crea panica in zona și urmaresc destabilizarea situației in intreaga țara.…