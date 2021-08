Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Emil Marius Alecu, zis „Bebino” a fost dus, miercuri dimineața, la audieri intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de razbunarea pentru ajutorul dat justiției, influențarea declarațiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere,…

- O persoana a fost atacata in casa de trei barbați inarmați cu cuțite drept razbunare pentru ca nu a vrut sa depuna marturie mincinoasa intr-o ancheta intr-un dosar de tentativa de omor. Anterior, victima a fost intimidata, iar mașina i-a fost avariata. Potrivit anchetatorilor, marți, Direcția…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- O polițista din București a fost gasita moarta, miercuri dimineața, in fața blocului in care locuia. Surse ancheta au declarat pentru ziarul Libertatea ca femeia lucra in cadrul Direcției Generale Anticorupție. In acest caz polițiștii au deschis un dosar penal. „In aceasta dimineața, prin apel 112…

- Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14.00. Un bebelus a fost gasit mort, in toaleta unei benzinarii din Capitala, iar autoritațile fac cercetari pentru a stabili cauzele și condițiilor in care s-a produs decesul, a informat Direcția Generala de Politie a Municipiului București. O angajata a…

- Politia Capitalei anunta ca in aceasta seara a fost audiata și partenera barbatului care zilele trecute a atacat un alt sofer din Bucuresti cu o crosa de golf. Persoana care apare in imagini lovind autoturismul cu piciorul, o femeie de 22 de ani, a fost retinuta. Cercetarile sunt continuate…

- O fata de 23 de ani a fost ucisa in casa de iubitul eliberat recent din pușcarie. Barbatul este cautat de polițiști O crima oribila a avut loc astazi in Capitala, intr-o locuința aflata pe strada Dreptații. Din primele informații, o tanara de 23 de ani a fost ucisa in propria casa de iubitul care fusese…