- Dupa invazia declanșata de Putin in Ucraina și mobilizarea rezerviștilor din septembrie, in Rusia a inceput un adevarat exod al locuitorilor, care au fugit in strainatate. Astfel, aproximativ 1 milion de persoane au parasit țara, iar printre destinațiile preferate a fost orașul Dubai din Emiratele Arabe…

- „Draga prietene, te rog sa accepți sincere felicitari. Rusia apreciaza foarte mult contribuția dumneavoastra personala la consolidarea legaturilor (…) și a cooperarii strategice dintre națiunile noastre”, a spus Putin intr-o declarație publicata de Kremlin și citata de AFP. Xi Jinping a obtinut vineri…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- Vladimir Putin l-a „felicitat calduros” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar a transmis urari și liderilor din Ungaria, Brazilia, India, China, Cuba, Serbia și Siria, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Primul pe lista lui Putin a fost președintele Turciei, cu care Rusia are…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa faca o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, relateaza Reuters, citata de The Guardian . In comentariile introductive de la o videoconferința intre cei doi lideri, transmise de televiziunea…